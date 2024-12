01.12.2024 10:02 Feuer in Wohnheim: Gebäude evakuiert, ein Bewohner verletzt

Von Bernhard Sprengel Hamburg - Bei einem Brand in einem Wohnheim in Hamburg-Wandsbek in der Nacht zum Sonntag ist ein Mensch verletzt worden. Die Feuerwehr hatte den Brand in der Unterkunft schnell gelöscht. © NEWS5 / René Schröder Die Person sei mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zwei weitere Bewohner der Unterkunft an der Pillauer Straße wurden vom Notarzt untersucht, blieben aber unverletzt. Die Wohnung, in der Mobiliar brannte, sei vorerst unbewohnbar. Das Haus sei wegen des Feueralarms in der Nacht vollständig geräumt worden. Den Brand löschten die Einsatzkräfte schnell.

