19.03.2025 21:06 Feuer in Mehrfamilienhaus: Bewohner retten sich auf Balkone

Am Mittwochabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg gebrannt. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr über ihre Balkone gerettet.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Alarm in Hamburg! Am heutigen Mittwochabend ist die Feuerwehr in der Hansestadt zu einem Großeinsatz ausgerückt. Am Mittwochabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg gebrannt. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr über ihre Balkone gerettet. © Lenthe-Medien Wie ein Sprecher des Lagedienstes gegenüber TAG24 erklärte, wurden die Kameraden um 19.27 Uhr über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Gärtnerstraße informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren mehrere Mülltonnen im Keller aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Treppenhaus wurde schnell in dichten Qualm gehüllt. Als die Kräfte vor Ort eintrafen, hatten sich mehrere Bewohner bereits auf ihre Balkone gerettet, da sie das Gebäude nicht mehr allein verlassen konnten. Hamburg Feuerwehreinsatz Auto bei Flammeninferno völlig zerstört: War es Brandstiftung? Laut des Sprechers wurden fünf Personen mithilfe einer Drehleiter gerettet, weitere wurden unter Atemschutz durch das Treppenhaus evakuiert. Während eine Person mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus kam, kümmerten sich die 65 Feuerwehrkräfte um die Brandbekämpfung, die schnell Erfolg hatte. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat noch vor Ort Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

