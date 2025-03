30.03.2025 13:24 Feuer in Postgebäude ausgebrochen: Mann wird gerettet und festgenommen

Feueralarm in Hamburg-Altona: In einem Postgebäude brennt es in der Nacht gleich an mehreren Stellen.

Von Bernadette Bier Hamburg - In einem Postgebäude in Hamburg-Altona hat es in der Nacht gebrannt. Ein Mann wurde danach vorläufig festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Auf dem Postgelände in Hamburg-Altona war in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. © HamburgNews/Christoph Seemann Warum der Mann festgenommen wurde, sei derzeit noch unklar. Wegen des Feuers wurde eine Person aus dem Gebäude gerettet - ob sich um den festgenommenen Mann handelt, dazu macht die Polizei keine Angabe. Der Feuerwehr zufolge brannte es in der Nacht zu Sonntag an mehreren Stellen in dem Gebäude gleichzeitig. Ein Mann wurde nach seiner Rettung verhaftet. © HamburgNews/Christoph Seemann Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann