29.05.2023 10:08 Feuer vor Mehrfamilienhaus: Teile der Hausfassade und Fenster zerstört

Am Pfingstsonntag brannte in der Kurt-A.-Körber-Chaussee in Hamburg Bergedorf vor einem Mehrfamilienhaus Unrat.

Von Nora Petig

Hamburg - Am Pfingstsonntag brannte in der Kurt-A.-Körber-Chaussee im Hamburger Stadtteil Bergedorf auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus Unrat. Die Feuerwehr löscht den brennenden Unrat. © Christoph Seemann / Hamburg News Dies bestätigte ein Sprecher des Lagezentrums der Hamburger Polizei. Gegen 19.30 Uhr sei das Feuer ausgebrochen und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Teil der Hausfassade sowie Fenster des Mehrfamilienhauses seien zerstört worden. Außerdem sei Rauch in das Gebäude eingedrungen. Hamburg Feuerwehreinsatz Feuer in Hamburg: Einsatz an Hotel-Baustelle dauerte bis in die Nacht Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache konnte der Polizeisprecher am Montagmorgen noch keine Auskunft geben.

Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News