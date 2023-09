17.09.2023 11:55 Feuerwehr-Einsatz! Obdachloser nimmt Bad in Elbe und gerät in Not

Ein Obdachloser hat am Sonntagmorgen im Seitenarm der Elbe in der Hamburger HafenCity ein Bad genommen. Dabei geriet er in Not und musste gerettet werden.

Von Robert Stoll

Hamburg - Das hätte auch anders enden können! Die Hamburger Feuerwehr musste am heutigen Sonntagmorgen eine Person aus der Elbe in der HafenCity retten. Die Feuerwehr zog den Mann mithilfe eines Rettungsringes aus dem Seitenarm der Elbe. © NEWS5 / Schröder Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Einsatzkräfte gegen 9.41 Uhr über den Vorfall informiert worden. Da sich der Mann nicht mehr selbst aus dem Seitenarm der Elbe befreien konnte, wurde ihm ein Rettungsring zugeworfen. Anschließend wurde er aus dem Wasser gezogen und in ein Krankenhaus gebracht. Nach TAG24-Informationen soll es sich bei dem Geretteten um einen Obdachlosen handeln, der die sommerlichen Temperaturen ausnutzen wollte, um seiner morgendlichen Hygiene nachzugehen. Dabei war er aus bislang noch ungeklärter Ursache in die Notsituation geraten.

Titelfoto: NEWS5 / Schröder