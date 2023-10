Feuerwehr erhält ganz besonderen Notruf und hilft am Telefon

Hamburg - In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags ging bei der Hamburger Feuerwehr ein besonderer Notruf ein.

Der besorgte werdende Vater wählte die 112, als die Geburt seiner Frau losging. (Symbolbild) © wirestock/123rf

Der Notfall: "Das Kind kommt!" Der Anrufer wählte die 112 und meldete, dass seine hochschwangere Frau just in diesem Moment ein Baby bekommen würde. Das teilte die Feuerwehr am Nachmittag mit.

Der Feuerwehrmann zeigte sich fürsorglich und beruhigte die werdenden Eltern am Telefon. Umgehend alarmierte er einen Krankenwagen für die Familie. Zeitgleich erklärte er dem werdenden Papa Schritt für Schritt, was in dieser Situation nun zu tun ist.

Nur wenige Minuten später war die Panik bei allen verflogen, als ein gesundes Mädchen das Licht der Welt erblickt hatte.

Der "Calltaker" - so wird der erste Kontakt genannt, der ans Telefon geht, wenn ein Notruf eingeht - hatte den Eltern einer kleinen Tochter so lange telefonisch zur Seite gestanden, bis der Rettungsdienst vor Ort ankam.