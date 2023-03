Feuerwehr zieht Wasserleiche aus Hamburger Kanal

Hamburg - Die Feuerwehr Hamburg hat am frühen Sonntagmorgen eine Leiche aus dem Steendiekkanal in Finkenwerder geborgen.

Um den zehn Jahre alten autistischen Jungen aus Marmsdorf, der in der vergangenen Woche am Bubendey Ufer in die Elbe gestürzt war und seitdem vermisst wird, handelt es sich Kenntnissen des Sprechers nach nicht, wie gegenüber TAG24 erklärt wurde.