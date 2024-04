Feuerwehreinsätze bei Monster Jam! Kind (10) mit Kohlenmonoxid-Vergiftung in Klinik

Hamburg - Das hatten sich die Besucher anders vorgestellt! Die Monstertruck-Show "Monster Jam" musste am Samstag in der Hamburger Barclays Arena nach einem Feuerwehreinsatz verkürzt fortfahren.

Eine weitere Mutter meldete sich bei TAG24 und erklärte, dass ihr vierjähriger Sohn ebenfalls über Unwohlsein mit Schwindel und Erbrechen klagte. Im Krankenhaus wurde auch bei ihm eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung festgestellt. Die Mutter beklagte, dass es in der Halle keinerlei Informationen zu den Verzögerungen geschweige denn den Gründen gab.

Dies funktionierte aber nur kurz. Um 17 Uhr musste ein zehn Jahre altes Kind mit Verdacht auf eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund der Gefahr für die Besucher wurde die Show in reduzierter Form weitergeführt, allerdings unter der ständigen Messbegleitung der Verantwortlichen.

Wie ein Sprecher am Abend mitteilte, wurden die Kameraden gleich zweimal in die Sylvesterallee gerufen.

In den sozialen Medien machten Besucher ihrem Ärger Luft. Auf Facebook lautete ein Kommentar: "Das war das schlechteste Event, was ich je erlebt habe! Es fing stark an, hat aber auch ganz schnell, ganz stark nachgelassen. Nach drei Runden kam eine Zwangspause, ohne dass es mit dem Publikum kommuniziert wurde!"

Sowohl die Abendveranstaltung als auch die Show am Sonntag wurden vom Veranstalter abgesagt.