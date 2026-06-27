Flammen auf Recyclinghof: Feuerwehr kämpft stundenlang

Hamburg - Feuerwehr im Großeinsatz: Am späten Freitagabend brannte es plötzlich auf dem Firmengelände des Recyclingunternehmens Otto Dörner in Hamburg -Bahrenfeld. Die Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz.

Die Hamburger Feuerwehr war in der Nacht zu Samstag stundenlang im Einsatz. © Lenthe-Medien/Harms

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 22.54 Uhr über den Brand in der Lederstraße informiert. Zu diesem Zeitpunkt sei die Sprinkleranlage ausgelöst worden.

Vor Ort löschten die Feuerwehrleute schließlich mehrere Müllcontainer ab.

Wahrscheinlich soll ein defektes Elektrogerät in einem der Container das Feuer ausgelöst haben, so der Polizeisprecher.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.