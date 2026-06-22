Brennendes Auto sorgt für Verkehrschaos: Eine Person verletzt

Hamburg - Ein Fahrzeugbrand hat am Montagmorgen in Hamburg -Schnelsen für Chaos auf den Straßen gesorgt.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Montagmorgen ein Auto in Brand. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 7 Uhr alarmiert.

In der Holsteiner Chaussee war ein Auto auf einer Einfahrt in Brand geraten. Als die Retter eintrafen, standen Teile des Wagens in Flammen.

Das Feuer breitete sich aus und setzte den Carport in Vollbrand. Eine Person wurde verletzt und rettungsdienstlich versorgt, blieb aber auf eigenen Wunsch vor Ort.