Kipplaster reißt Oberleitung ab: Fahrer sitzt im Führerhaus fest

Hamburg - In Hamburg -Nord hat ein Kipplaster eine Oberleitung beschädigt. Der Fahrer saß bei brütender Hitze im Fahrzeug fest.

Der Fahrer musste in seinem Laster ausharren, bis der Strom abgeschaltet wurde. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 10.15 Uhr alarmierte der Lkw-Fahrer die Rettungskräfte, teilte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mit. Der Mann hatte in einem Kleingartenverein im Reitzeweg Erde angeliefert.

Er habe den Container ein Stück vorziehen wollen, um die Türen schließen zu können und dabei die Leitung mit dem Haken erwischt, so der Fahrer gegenüber News5.

Die Oberleitung wurde beschädigt und blieb neben dem Fahrzeug liegen. Der Bereich um das Fahrzeug wurde großflächig abgesperrt.

Um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen, warteten die rund 25 Einsatzkräfte ab, bis der Strom im entsprechenden Bereich abgeschaltet wurde.