Flammen lodern aus Transporter: War es Brandstiftung?

Hamburg - In der Nacht zu Montag hat in Hamburg-Billstedt ein Transporter gebrannt.

Feuerwehrleute löschen die Flammen. © HamburgNews

Gegen 3.38 Uhr gab es den Alarm, sagte ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage.

In der Märchensiedlung am Geißleinweg an der Einmündung zur Rübezahlstraße loderten aus der Front eines Sprinters die Flammen.

Feuerwehrleute konnten den Brand löschen und ein komplettes Abbrennen des Fahrzeugs verhindern.



Doch an dem Transporter entstand ein Totalschaden. Ein vor dem Mercedes geparkter Anhänger wurde durch die Hitze beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.