Flammen schlagen aus Dönerladen: Feuerwehreinsatz!

Im Dönerladen "My Kebap's" war am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. © HamburgNews

Gegen 10.25 Uhr wurden die Kameraden nach Eppendorf gerufen.

In dem Dönerladen "My Kebap's", unmittelbar an der Bushaltestelle Eppendorfer Marktplatz, war offenbar ein Feuer in der Abzugsanlage ausgebrochen.

Augenzeugen berichten, dass aus dem Schornstein Flammen geschlagen sein sollen.

Dass die nicht sachgemäße Reinigung der Abzugsanlage Schuld an dem Brand ist, kann bislang nur vermutet werden.

Um das Feuer löschen zu können, mussten Teile der Abzugsanlage entfernt und das Dach geöffnet werden. Verletzt wurde laut einem Feuerwehrsprecher vor Ort niemand.