Großbrand in Hamburg: Anwohner sollen Fenster und Türen schließen!

Hamburg - In Hamburg -Schnelsen ist am Montagnachmittag ein großes Feuer ausgebrochen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen am Brandort in Hamburg-Schnelsen. © Christoph Seemann / Hamburg News

Nach ersten Informationen wurde die Feuerwehr gegen 17.15 Uhr in die Kalvlohreystraße gerufen, in der ein Wohnhaus in Flammen stand.

Die Notfall-App NINA warnte vor einer starken Rauchentwicklung für die Bereiche nördlich der Kalvlohreystraße.