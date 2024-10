01.10.2024 14:47 1.310 Großbrand in Hamburg: Feuerwehr hat Flammen unter Kontrolle

Von Bastian Küsel

Hamburg - Feuer in Hamburg! Am heutigen Dienstag gab es einen größeren Brand in Hamburg-Bramfeld. Die Feuerwehr warnte die Bevölkerung zwischenzeitlich vor der starken Rauchentwicklung. © Blaulicht-News.de Wie die Feuerwehr um kurz vor 14 Uhr via X (ehemals Twitter) mitteilte, brannte es in der Straße "Heidstücken" im Stadtteil Bramfeld. Demnach war das Obergeschoss eines Hauses aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten - Verletzte soll es laut der Feuerwehr nach derzeitigen Erkenntnissen nicht geben. Über die Warn-App "NINA" veröffentlichten die Einsatzkräfte allerdings eine amtliche Warnung für die Bevölkerung. Hamburg Feuerwehreinsatz Feueralarm in Elbphilharmonie: 2100 Konzertbesuchende müssen Saal räumen Eine größere Rauchwolke zog demnach in Richtung Westen, neben Bramfeld waren auch Steilshoop und Ohlsdorf betroffen. Anwohner sollten das betroffene Gebiet meiden, Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Feuerwehr Hamburg informiert via X über Großbrand in Bramfeld Bereits gegen 14.30 Uhr gab die Feuerwehr via X Entwarnung, da die Rauchentwicklung durch die Löscharbeiten deutlich nachlasse. Wenige Minuten später war das Feuer vollends unter Kontrolle.

Die Nachlöscharbeiten werden allerdings noch einige Zeit dauern. Erstmeldung: 14.15 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 14.47 Uhr



