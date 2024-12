Großbrand in Hamburg: Eine Person lebensgefährlich verletzt

Hamburg - In Hamburg -Schnelsen ist am Montagnachmittag ein großes Feuer ausgebrochen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen am Brandort in Hamburg-Schnelsen. © Christoph Seemann / Hamburg News

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen 17.15 Uhr in die Kalvlohreystraße gerufen, in der ein Wohnhaus in Flammen stand.

Die Flammen schlugen den Einsatzkräften aus allen Fenstern entgegen, berichtete Feuerwehrsprecherin Anna Maria Koch am späten Montagabend.

Eine Person, die sich außerhalb des Hauses befand, konnte aus dem Gefahrenbereich gerettet werden, hieß es weiter. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Übergreifen der Flammen konnte glücklicherweise verhindert werden.

Die Notfall-App NINA warnte am Abend vor einer starken Rauchentwicklung für die Bereiche nördlich der Kalvlohreystraße. "Meiden Sie das betroffene Gebiet", hieß es dort.

Die Feuerwehr riet außerdem, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.