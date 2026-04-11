Großeinsatz an Elbe: Explosive Substanz entdeckt?
Hamburg - Gefährliche Substanz in einem Mülleimer gefunden? Seit Samstagmittag sind Kräfte der Feuerwehr und der Polizei in Blankenese im Einsatz.
Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, wird die Substanz vor Ort gerade untersucht, um zu schauen, wie gefährlich das Material wirklich ist.
Worum es sich dabei genau handelt, konnte die Polizei entsprechend noch nicht sagen.
Ein Passant fand eine Flasche mit unbekanntem Inhalt und informierte daraufhin die Feuerwehr.
Ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg teilte auf Anfrage mit, dass zunächst vermutet wurde, dass es sich um Pikrinsäure handeln könnte. Dieser Stoff wäre leicht brennbar und könnte explodieren.
In flüssigem Zustand ist Pikrinsäure ungefährlich, kristallisiert sie jedoch, kann sie so explosiv sein wie der Sprengstoff TNT. Schon das Öffnen des Behälters wäre dann gefährlich.
Aktuell laufen die Untersuchungen in Blankenese aber noch. Laut TAG24-Informationen soll der Einsatz am Falkensteiner Ufer am Elbstrand sein.
Die Polizei sperrt den Bereich großräumig ab. Laut Angaben des Polizeisprechers werde der Einsatz noch einige Zeit andauern.
Titelfoto: Lenthe-Medien/Heider