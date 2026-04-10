Wohnung steht in Flammen: Mann durch Brand schwer verletzt

Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt! Am Freitagmittag rückten die Einsatzkräfte in die Horner Landstraße aus in Hamburg -Horn aus. Der Grund: ein Wohnungsbrand.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand bereits nach kurzer Zeit löschen. © Christoph Seemann / Hamburg News

Der Brand ist gegen 13 Uhr in einem Haus im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, so ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage von TAG24.

Eine männliche Person wurde durch das Feuer schwer verletzt und wurde daraufhin in eine spezialisierte Klinik gebracht, so der Sprecher weiter.

Ob der Verletzte die brennende Wohnung selbstständig verlassen hat oder ob die Einsatzkräfte die Person auf dem Haus befreien musste, konnte nicht beantwortet werden. Auch die Brandursache oder ob andere Bewohner des Hauses das Gebäude verlassen mussten, ist nicht bekannt.