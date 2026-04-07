Frau will brennende Wohnung nicht verlassen, jetzt ist sie tot
Hamburg - Dramatischer Einsatz für die Feuerwehr! Am Ostersamstag weigerte sich eine 77 Jahre alte Frau, bei einem Wohnungsbrand in Hamburg ihre Wohnung zu verlassen. Die Einsatzkräfte retteten sie mit lebensgefährlichen Verletzungen, wenig später verstarb sie im Krankenhaus. Auch ihr Hund ist tot.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Kameraden gegen 12.47 Uhr zu einer brennenden Wohnung in der Woellmerstraße alarmiert worden.
Als sie vor Ort eintrafen, drang bereits dichter schwarzer Rauch aus den Fenstern der betroffenen Wohnung. In dieser befand sich noch eine ältere Frau, mutmaßlich die Bewohnerin.
Aufgrund des sich immer weiter ausbreitenden Feuers wollten die Einsatzkräfte die Frau über das Fenster retten - doch die Dame wollte ihre Wohnung nicht verlassen!
Plötzlich kam es zu einer Verpuffung, woraufhin die Kameraden die Tür schließlich gewaltsam aufbrachen und die Bewohnerin ins Freie retteten. Die Frau war allerdings bereits lebensgefährlich verletzt worden.
Zustand der lebensgefährlich verletzten Frau ist kritisch
Nach TAG24-Informationen soll sie schwere Verbrennungen auf rund 70 bis 80 Prozent der Hautoberfläche erlitten haben. Ihr Zustand war laut dem Sprecher kritisch.
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verstarb sie kurze Zeit nach ihrer Ankunft im Krankenhaus.
Bei dem Feuer war zudem ihr Hund ums Leben gekommen.
Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Erstmeldung, 4. April, 15.10 Uhr; aktualisiert am 7. April um 12.30 Uhr.
Titelfoto: Lenthe-Medien