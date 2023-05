17.05.2023 11:42 Großeinsatz für die Feuerwehr: Doppelhaushälfte steht in Flammen!

Von Bastian Küsel

Hamburg - Großeinsatz! Am gestrigen Dienstag musste die Feuerwehr in Hamburg eine brennende Doppelhaushälfte unter Kontrolle bringen. Eine Person wurde verletzt. In Hamburg-Bramfeld hat am Dienstag eine Doppelhaushälfte in voller Ausdehnung gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz, eine Person wurde verletzt. © Lars Ebner Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 13.14 Uhr über den Brand in der Straße "Karlshöhe" (Stadtteil Bramfeld) informiert. Als sie vor Ort eintrafen, brannte die Doppelhaushälfte bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte sich schon auf den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und konnte ein Übergreifen der Flammen auf die andere Doppelhaushälfte verhindern. Dafür mussten große Teile des Daches geöffnet werden. Hamburg Feuerwehreinsatz Feuer bei Hamburgs Finanzämtern: Briefkasten mit wichtigen Dokumenten zerstört Im Laufe des Einsatzes meldete sich ein Bewohner des betroffenen Hauses bei den Kräften. Er hatte Brandverletzungen erlitten und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Nach rund vier Stunden konnten die letzte Nachlösch- und Aufräumarbeiten abgeschlossen werden. Insgesamt war die Feuerwehr mit 55 Kräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Lars Ebner