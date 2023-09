Großübung am Flughafen Hamburg: Maschine bei Landung verunglückt

Hamburg - Alarm am Flughafen Hamburg ! Doch das ist kein Grund zur Sorge.

Am Samstag wird viel Feuerwehr auf dem Flughafengelände unterwegs sein. (Archivbild) © Axel Heimken/dpa

Am heutigen Sonnabend wird ab 9 Uhr am Flughafen der Ernstfall geprobt, teilte der Airport mit. Alle zwei Jahre müsse es so eine Übung geben, das schreiben internationale Regeln vor.



Folgendes Szenario haben sich die Innenbehörde und der Flughafen ausgedacht: Beim Landen ist eine mit rund 80 Passagieren und Crewmitgliedern besetzte Maschine von der Landebahn abgekommen. Durch den Flugzeugunfall gibt es viele Verletzte.

Die Übung findet mit einer ausrangierten Boeing 747 auf dem Vorfeld 2 statt. Der reguläre Flugbetrieb soll davon nicht betroffen sein. Reisende erhalten aber die Information, dass es sich um eine Übung handelt.

Insgesamt nehmen rund 500 Menschen daran teil. Involviert sind neben Polizei, Feuerwehr und Bundespolizei das Katastrophenschutzreferat der Innenbehörde, die Hamburger Behörde für Wirtschaft und Innovation als Landesluftfahrtbehörde, die Deutsche Flugsicherung, freiwillige Hilfskräfte mehrerer Hilfsorganisationen, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, das Bezirksamt Nord sowie rund 120 Freiwillige als Darsteller.