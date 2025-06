11.06.2025 07:17 Kellerbrand sorgt für Großeinsatz: Zehn Menschen von Feuerwehr gerettet

In einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Billstedt brach am frühen Mittwochmorgen ein Kellerbrand aus. Zehn Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Hamburg - Dichte Rauchschwaden, ein Großeinsatz der Feuerwehr und dramatische Szenen: Am frühen Mittwochmorgen brach im Keller eines Mehrfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Billstedt ein Feuer aus. Das Gebäude füllte sich rasend schnell mit giftigem Rauch - eine Flucht auf normalem Weg war nicht mehr möglich. Alles in Kürze Kellerbrand in Hamburger Stadtteil Billstedt ausgelöst

Brandursache ist bislang noch unklar Mehr anzeigen Zahlreiche Menschen wurden am frühen Morgen von Sirenen und Rauchgeruch aus dem Schlaf gerissen. © NEWS5/René Schröder Wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber TAG24 mitteilte, trafen die Einsatzkräfte gegen 5.02 Uhr in der Steinbeker Hauptstraße ein. Das Treppenhaus war so stark verraucht, dass sich keiner der Bewohner eigenständig in Sicherheit bringen konnte. Insgesamt zehn Menschen mussten von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden, unter anderem mithilfe einer Drehleiter. Hamburg Feuerwehreinsatz Wieder Brand im Marienkrankenhaus: Feuerwehr im Einsatz Eine Person konnte sich den Angaben zufolge noch auf ein Vordach retten und wurde von dort aus in Sicherheit gebracht. "Wir haben die Personen über tragbare Leitern und die Drehleiter evakuiert", erklärte der Sprecher weiter. Großeinsatz mit 55 Kräften: Nachlöscharbeiten dauern noch an Glücklicherweise hat sich niemand ernsthaft verletzt. Auch Rauchvergiftungen wurden nicht gemeldet. © NEWS5/René Schröder Wie der Sprecher gegenüber TAG24 bestätigte, waren rund 55 Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung zu verhindern. Besonders heikel: Der Rauch zog bis in die oberen Stockwerke, was eine Herausforderung für die Retter darstellte und ein gefährliches Szenario für die eingeschlossenen Bewohner bedeutete. "Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an", so der Feuerwehrsprecher am Morgen. Der betroffene Kellerbereich musste mühsam auf Glutnester kontrolliert und belüftet werden. Hamburg Feuerwehreinsatz Lok gerät in U-Bahnhof in Brand: U1 fährt wieder normal Trotz der dramatischen Umstände gab es laut Feuerwehr keine Verletzten und niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

