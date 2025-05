04.05.2025 08:17 Hamburger Kfz-Betrieb brennt auf 100 Quadratmetern: Großeinsatz

Von Bastian Küsel

Hamburg - Rauch über Hamburg: Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand im Osten der Hansestadt ausrücken. In einem Kfz-Betrieb in Hamburg-Wandsbek brannte es am Sonntagmorgen auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. © Lars Ebner Die Kameraden wurden um 6.54 Uhr über das Feuer in der Straße "Am Neumarkt" im Stadtteil Wandsbek informiert, wie ein Sprecher des Lagediensts gegenüber TAG24 mitteilte. Aus noch ungeklärter Ursache war ein größerer Brand in der Lackiererei eines Kfz-Betriebs ausgebrochen. Laut dem Sprecher war eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern betroffen. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und bekam die Flammen trotz der starken Rauchentwicklung schnell unter Kontrolle. Bereits gegen 7.30 Uhr waren die Einsatzkräfte vor Ort schon mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Lars Ebner