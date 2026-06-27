Hitzeschlacht in Hamburg! Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer und Extrem-Temperaturen

Hamburg - Dichter Rauch dringt aus einer Villa im Hamburger Stadtteil Wandsbek-Marienthal. Am Samstagabend brach dort ein Feuer im Dachstuhl des Gebäudes aus. Einsatzkräfte sind nach wie vor mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Am Samstagabend ist ein Feuer im Dachstuhl einer Hamburger Villa ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort. © Citynewstv

Gegen 18.45 Uhr wurde die Feuerwehr in die Oktaviostrasse gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24. Zunächst rückten 45 Einsatzkräfte mit zwei Löschzügen aus. Zwar brennt der Dachstuhl immer noch, die Anzahl der Feuerwehrleute werde mittlerweile aber zurückgefahren, so der Sprecher weiter.

Aktuell breitet sich das Feuer nämlich nicht mehr weiter aus. Die Brandbekämpfung gestaltet sich jedoch weiterhin schwierig. So ist das Feuer für die Einsatzkräfte nicht sehr einfach zu erreichen. Auch die Spezialeinsatzgruppe "Höhenrettung" ist deshalb zur Unterstützung mit vor Ort.

Und auch die Extrem-Temperaturen durch die Hitzewelle sind bei der Brandbekämpfung nicht gerade hilfreich.

So wurde extra ein Versorgungswagen zur Einsatzstelle gefahren, damit die Feuerwehrleute bei Kräften gehalten werden können. Zudem wird das Personal vor Ort aktuell durchgetauscht, um die Einsatzkräfte bei dem Extrem-Wetter zu entlasten.