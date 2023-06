26.06.2023 08:42 Hund wird in Wohnung allein gelassen, als plötzlich ein Feuer ausbricht

In Hamburg-Mundsburg ist am Sonntagabend in einer Küche ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr musste bei dem Einsatz einen allein gelassenen Hund retten.

Von Robert Stoll

Hamburg - Das ging noch einmal gut! In Hamburg konnte am Sonntagabend ein allein gelassener Hund bei einem Feuer aus einer Wohnung gerettet werden. Die Feuerwehr verschaffte sich über den Balkon zu der Wohnung. © Blaulicht-News.de Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Brand gegen 19.40 Uhr im Stadtteil Mundsburg ausgebrochen. Passanten hatten in der Oberaltenallee starken Rauch von einem Balkon entdeckt und die Leitstelle alarmiert. Das Feuer war in der Küche der Wohnung ausgebrochen und konnte durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Hamburg Feuerwehreinsatz Großfeuer in Hamburg: Polizei gibt nach Explosionen Entwarnung In der Wohnung fand die Feuerwehr einen Hund vor, der allein gelassen wurde. Das Tier erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Besitzerin machte sich anschließend mit ihm auf den Weg zu einem Tierarzt.

Titelfoto: Blaulicht-News.de