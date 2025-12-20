Korb stoppt! Fensterputzer hängen in der Höhe fest

Hamburg - Zwei Fensterputzer hingen am Samstagmittag in ihrem Arbeitskorb am Santorpark in der Höhe fest, plötzlich bewegte sich dieser nicht mehr.

Die Fensterputzer wollten zuerst alleine hinunterklettern. © Lenthe-Medien/Harms

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr auf Anfragen von TAG24 mitteilte, wollten die zwei Fensterputzer zuerst eigenständig aus dem defekten Arbeitskorb hinausklettern.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr sie jedoch davon abhalten - ein eigenständiges Herunterkommen hätte gefährlich enden können.

Die beiden Fensterputzer wurden von den Feuerwehrleuten aus ihrem Arbeitskorb in den Korb der Drehleiter befördert. Beide blieben nach Angaben der Feuerwehr unverletzt.