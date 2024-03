13.03.2024 12:47 Küche gerät in Brand, Feuerwehr rettet Frau aus verrauchtem Haus!

Feuerwehreinsatz in Hamburg: Am heutigen Mittwochvormittag hat es in einem Haus in Curslack gebrannt. Die Einsatzkräfte retteten eine Frau aus dem Haus.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Feuerwehreinsatz in Hamburg: Am heutigen Mittwochvormittag hat es in einem Haus im Südosten der Hansestadt gebrannt. Die Feuerwehr im Einsatz an einem Haus in Hamburg-Curslack. Die Einsatzkräfte retteten eine Frau aus dem verrauchten Gebäude. © Lenthe-Medien Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.08 Uhr über den Brand in der Straße Curslacker Deich informiert. Demnach war es im Keller des Gebäudes zu einem Feuer gekommen. Konkret waren Teile einer Küchenzeile aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr musste die Bewohnerin aus dem bereits stark verrauchten Gebäude holen. Hamburg Feuerwehreinsatz Leichtsinnige Baum-Aktion bringt zahlreiche Häuser in Gefahr: Großeinsatz! Nach der Erstversorgung vor Ort kam die Frau mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus, weitere Verletzte gab es nicht. Das Feuer wurde von den Einsatzkräften gelöscht, anschließend wurde das Haus belüftet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



