Lauter Knall in Hamburg: Explosion nahe Hauptbahnhof, Mann schwer verletzt

Zahlreiche Einsatzkräfte sind aktuell aufgrund einer mutmaßlichen Explosion in der Hamburger Innenstadt im Einsatz.

Ein Sprecher der Polizei Hamburg bestätigte gegenüber TAG24 den Einsatz "vieler" Einsatzkräfte in dem betroffenen Gebiet.

Derzeit wird von einer "mutmaßlichen" Explosion gesprochen, was genau passiert ist, ist jedoch noch völlig unklar.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein noch unbekannter Gegenstand explodiert sein. Sprengstoffermittler der Polizei seien aktuell vor Ort, so der Sprecher.

Zunächst hatte ein Zeuge einen lauten Knall wahrgenommen und kurz darauf einen schwer verletzten Mann vorgefunden.

Dieser hat nach Angaben der Polizei durch die Explosion sowohl an einer Hand, also auch seinem Arm und am Oberkörper schwere Verletzungen davon getragen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er aktuell noch operiert werde, heißt es. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand des Mannes lägen nicht vor. Lebensgefahr habe allerdings zu keiner Zeit bestanden, so die Polizei.

Mehrere Personen sollen sich nach dem lauten Knall fluchtartig von der Grünfläche entfernt haben, wie Augenzeugen berichten.

Ob sie ihm Zusammenhang mit der Tat stehen, ist noch nicht bekannt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, so die Polizei.