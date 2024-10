Mann klagt über Übelkeit und Erbrechen: Hat er sich mit tödlichem Virus infiziert?

Hamburg - Was steckte dahinter? Am Mittwochnachmittag musste ein Bahnsteig im Hamburger Hauptbahnhof vorübergehend gesperrt werden.

Der Bahnsteig mit den Gleisen 7 und 8 ist am Hamburger Hauptbahnhof gesperrt. © Lars Ebner

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte ein 26 Jahre alter Mann, der in Begleitung seiner Freundin war, über Übelkeit und Erbrechen geklagt. Zunächst war noch unklar, um welche Art von Erkrankung es sich handelte.

Wie das Gesundheitsamt am Abend mitteilte, hatte der Mann im Rahmen eines Medizinstudiums in Ruanda in einem Krankenhaus gearbeitet. Dort wurden auch Personen behandelt, die mit dem Marburg-Virus infiziert sind.

Der Student und seine Begleitung waren in der Nacht von Ruanda mit dem Flugzeug nach Frankfurt gereist und anschließend per ICE nach Hamburg gefahren. Bereits während der Fahrt hatte der Mann den Kontakt zu Ärzten in Hamburg aufgenommen, weil die Sorge bestand, sich mit einer tropischen Krankheit infiziert zu haben, wie ein Sprecher erklärte.

Das zuständige Gesundheitsamt entschied, die beiden Personen noch am Hauptbahnhof zu isolieren und zur weiteren Untersuchung in einen Spezialbereich für hochkontagiöse Infektionserkrankungen des UKE zu bringen. Dort wurde sofort mit allen notwendigen Untersuchungen begonnen.