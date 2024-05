Mega-Rauchwolke über Hamburg: Feuerwehr gibt Entwarnung, Löscharbeiten dauern an

Hamburg - In Hamburg rückte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen zu einem Großbrand aus. Gegen 4.15 Uhr war ein Feuer in einem großen Schrotthaufen in der 2. Hafenstraße ausgebrochen. Nach einem rund achtstündigen Einsatz konnte die Feuerwehr gegen 12 Uhr endlich Entwarnung geben. Noch ist der Einsatz aber nicht beendet.