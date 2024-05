Mega-Rauchwolke über Hamburg: Feuerwehr sperrt Süderelbe für Schiffsverkehr!

Hamburg - In Hamburg rückte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen zu einem Großbrand aus.

Die Rauchwolke zog am Morgen in Richtung Nordost. © Lenthe-Medien/Reimer

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, sei gegen 4.15 Uhr ein großer Schrotthaufen in der 2. Hafenstraße ausgebrochen.

Insgesamt sind drei Löschfahrzeuge im Einsatz. "Es ist viel zu tun", so der Sprecher. Die Wasserversorgung müsse hergestellt werden.

Inzwischen wurde die Süderelbe zwischen Spadenland und Bunthausspitze aufgrund des Brandrauchs für den Schiffsverkehr gesperrt, erklärte der Sprecher am frühen Vormittag auf Nachfrage.

Noch immer sei das Feuer nicht gelöscht. 80 Feuerwehrleute seien derzeit vor Ort.

Vor durch den Brand entstandene Rauchgase, die die Bevölkerung in Heimfeld gefährden könnten, warnte die Feuerwehr via NINA-App am frühen Morgen. Demnach ziehe die Rauchwolke Richtung Nordost.

Neben Heimfeld seien außerdem Harburg, Wilhelmsburg und, nach einer Aktualisierung der Warnung, auch Spadenland sowie Neuallermöhe betroffen. Teile von Bergedorf seien laut Feuerwehr nicht ausgeschlossen.

Die Warnung sei im Verlauf des Tages einmal erweitert worden, da in den nun ebenfalls betroffenen Gebieten Geruch wahrgenommen worden sei. Eine weitere Ausdehnung des Bereichs sei aber nicht zu erwarten, erklärte der Feuerwehrsprecher gegenüber TAG24.

Die Feuerwehr führe kontinuierlich Schadstoffmessungen durch. Bislang ohne Befund.