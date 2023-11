Mehrere Mülleimer brennen in kurzer Zeit: Hat sie jemand angezündet?

Hamburg - Wer war das? Die Hamburger Feuerwehr musste am Freitagabend wegen einer Serie an brennenden Mülleimern mehrfach zum Löschen ausrücken.

Am Freitagabend musste die Hamburger Feuerwehr eine Reihe brennender Mülleimer löschen. © Lenthe Medien

Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Feuerwehr Hamburg auf TAG24-Nachfrage bestätigte, hatte es am gestrigen Abend drei zügig aufeinanderfolgende Brände in Hamburgs Osten gegeben. Ein Müllcontainer brannte zudem in einem Keller im Stadtteil Ottensen.

Erst stand gegen 18.49 Uhr am Öjendorfer Damm ein Mülleimer der Stadt in Flammen. Gegen 19.09 Uhr wurden die Kräfte zum etwa 150 Meter weiter entfernten Stadion der Concordia am Bekkamp gerufen. Dort hatte laut dem Sprecher eine Mülltonne Feuer gefangen.

Nur wenig später gegen 19.45 Uhr brannte ein Laubhaufen am Ratiborweg zwischen Glascontainern. Laut Informationen des Lagezentrums blieb es zunächst bei drei Bränden in im Stadtteil Jenfeld. Gegen 20.31 Uhr kam es noch zu einem Mülltonnenbrand in Farmsen-Berne. Bislang weiß niemand, ob es sich um eine Brand-Serie handeln könnte.

Etwas später, bereits in der Nacht zu Samstag, gegen 00.36 Uhr, wurde die Hamburger Feuerwehr erneut alarmiert. Dieses Mal nach Ottensen. In der Fischers Allee brannte in einem Kellerraum ebenfalls ein Müllcontainer.