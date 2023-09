"Mysteriöser" Kiosk-Brand: Mögliche Täter hatten einen Schlüssel

Hamburg – In den frühen Morgenstunden ist ein Kiosk im Stadtteil Hamburg- Horn aus noch ungeklärter Ursache komplett ausgebrannt. Zeugenaussagen ließen zunächst einen Brandanschlag vermuten, die Polizei revidierte diese Angaben allerdings gegenüber TAG24.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg bei Löscharbeiten im abgebrannten Kiosk. © HamburgNews

Mehrere Explosionen haben am Montagmorgen gegen 1.09 Uhr die Anwohner im Rhiemsweg aus dem Schlaf gerissen. Kurze Zeit später stand der in derselben Straße ansässige Kiosk in Flammen.

Augenzeugen berichten von zwei dunkel gekleideten Tatverdächtigen, die sich fluchtartig vom Tatort entfernt haben sollen.

Erste Angaben von geworfenen Molotowcocktails bestätigte die Polizei gegenüber TAG24 aber nicht.

"Es wurden kein Molotowcocktail oder ähnliches geworfen, sondern es hat im Laden gebrannt. Was, warum und wie dort gebrannt hat, wissen wir noch nicht, das ist jetzt Teil der Ermittlungen", so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg. "Ich wurde es nicht als Brandanschlag bewerten, es kann aber natürlich eine Brandstiftung sein!"