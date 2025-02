Nach Feuer mit einer Toten und mehreren Verletzten: Viele Fragen noch offen

Hamburg - Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Altona mit einer Toten und mehreren Verletzten ermittelt jetzt das Landeskriminalamt für Branddelikte.

In der Nacht zu Sonntag brannte eine Wohnung in der Thadenstraße in Hamburg-Altona. © Sebastian Peters/NEWS5/dpa

Bei den Löscharbeiten hatten Feuerwehrkräfte in der Nacht zu Sonntag einen Menschen nur noch tot bergen können, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.



Eine abschließende Identifizierung stehe noch aus. "Es wird geprüft, ob es sich hierbei um die Wohnungsinhaberin handeln könnte." Wann die Ergebnisse vorliegen, wisse sie nicht, sagte die Sprecherin.

Der Brand im zweiten Obergeschoss des Altbaus sei der Feuerwehr in der Nacht gegen 2.20 Uhr gemeldet worden.

Einsatzkräfte retteten Bewohnerinnen und Bewohner - sie wurden in Notunterkünfte gebracht. In der Brandwohnung fanden die Helfer einen bewusstlosen 56-Jährigen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine 47-jährige Frau wurde leicht verletzt vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt.