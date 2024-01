26.01.2024 09:54 Oldtimer brennt in Tiefgarage: Musikclub und Kneipen evakuiert

Am späten Donnerstagabend war in einer Tiefgarage auf St. Pauli ein vermüllter Jaguar in Brand geraten.

Von Alice Nägle

Hamburg - Am späten Donnerstagabend war in einer Tiefgarage auf St. Pauli ein Auto in Brand geraten. Ein Konzert wurde unterbrochen, mehrere Kneipen mussten geräumt werden. Wegen des starken Rauches mussten die Konzert- und Kneipengäste evakuiert werden. © Lenthe-Medien "Wir wurden um 22.34 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage am Neuen Kamp 32 alarmiert", meldete Christian Wolter von der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24. Die Tiefgarage befindet sich unter einem Komplex aus Bars und dem Musikclub Knust, in dem zeitgleich ein Konzert stattfand. Wie Wolter weiter mitteilte, war vor Ort ein Wagen älterer Bauart in Brand geraten. Bilder zeigen einen vermüllten Jaguar-Oldtimer. Hamburg Feuerwehreinsatz Schrecklicher Fund in der Elbe: Feuerwehr zieht Leiche aus dem Wasser Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und entrauchten die Tiefgarage. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, musste das Knust wegen aufsteigenden Rauchs während der Löscharbeiten geräumt werden. Auch die Gäste der umliegenden Bars mussten nach draußen. Der vermüllte Jaguar brannte in einer Tiefgarage in St. Pauli. © Lenthe-Medien Alle Konzertgäste und Kneipenfreunde durften allerdings nach Beendigung der Arbeiten gegen 0.04 Uhr zurückkehren. Das Konzert wurde laut dem Reporter anschließend zu Ende gespielt.

