15.07.2024 12:08 Rauchentwicklung! Mitarbeiter und Patienten müssen Ärztehaus in Hamburg räumen

Das Gesundheitszentrums Am Wall in Hamburg-Harburg musste am Montagmorgen geräumt werden, nachdem es im Keller zu einer Rauchentwicklung gekommen war.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Zwischenfall am Morgen: Am heutigen Montag mussten Mitarbeiter und Besucher eines Ärztehauses in Hamburg wegen einer Rauchentwicklung das Gebäude verlassen. Das Gesundheitszentrums Am Wall in Hamburg-Harburg musste am Montagmorgen geräumt werden, nachdem es im Keller zu einer Rauchentwicklung gekommen war. © Lenthe-Medien/Reimer Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte um 9.38 Uhr über Rauch im Keller des Gesundheitszentrums Am Wall in Harburg informiert. Bereits vor dem Eintreffen der Kameraden hatten alle Mitarbeiter und Besucher das Gebäude vorsorglich verlassen. Bei der anschließenden Überprüfung der Kellerräume wurde eine durchgeschmorte Magnetspule entdeckt, die für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Einen Brand mussten die Kräfte aber nicht löschen. Der Keller wurde belüftet und Personal sowie Patienten durften das Gebäude wieder betreten. Verletzt wurde durch den Rauch niemand, betonte der Sprecher abschließend.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Reimer