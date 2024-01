24.01.2024 12:57 Schrecklicher Fund in der Elbe: Feuerwehr zieht Leiche aus dem Wasser

Eine Schiffsbesatzung hat am Mittwochmorgen in der Elbe in Hamburg-Ochsenwerder eine schreckliche Entdeckung gemacht.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Eine Schiffsbesatzung hat am Mittwochmorgen in der Norderelbe in Hamburg-Ochsenwerder eine schreckliche Entdeckung gemacht. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Leichnam am Elversweg in Ochsenwerder. © Christoph Seemann/Hamburg News Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Leitstelle gegen 10.24 Uhr eine Wasserleiche am Gauerter Hauptdeich in Höhe Elversweg gemeldet. Die Feuerwehr rückte an, um den Leichnam aus dem Wasser zu ziehen. Die leblose Person war da bereits ans Ufer getrieben worden Auch die Polizei war vor Ort. Nach ersten Meldungen von Augenzeugen soll es sich um eine ältere männliche Person handeln, das konnte der Sprecher allerdings noch nicht bestätigen. Hamburg Feuerwehreinsatz Schwelbrand versperrt Fluchtweg: Zwei Personen verletzt Unklar war zunächst auch, wie lange die Person bereits im Wasser getrieben haben könnte. Die Leiche wurde in das Institut für Rechtsmedizin überstellt. Dort sollen Identität und Todesumstände geklärt werden. Originalmeldung: 24. Januar, 12.19 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 12.57 Uhr.

Titelfoto: Christoph Seemann/Hamburg News