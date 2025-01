Schule und Wohnhaus brennen in Hamburg: Drei Personen verletzt

Hamburg - In Hamburg sind am Montag gleich zwei Gebäude in Flammen aufgegangen. Die jeweiligen Löscheinsätze seien noch in vollem Gange.

Die Wohnung in der Brunnenstraße brennt in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. © Blaulicht News

In der Brunnenstraße in Ottensen ist am Abend ein Feuer in einer Wohnung im 5. Obergeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen und brenne in voller Ausdehnung, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage.

Demnach griffen die Flammen auch auf den Dachstuhl über. Drei Personen seien verletzt worden. Darunter auch eine Frau die in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Ein weiterer Löscheinsatz beschäftigt die Feuerwehr im Otto-Schumann-Weg in Bergedorf.

Hier steht eine Schule im Vollbrand, so der Sprecher weiter. Verletzte gibt es den Angaben nach nicht. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.