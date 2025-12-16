Transporter geht in Flammen auf, doch es kommt noch dicker

Hamburg - Feuer in der Hansestadt : In der Nacht auf Dienstag war ein Kleintransporter in Brand geraten.

In Hamburg stand ein Kleintransporter in Flammen. Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen. © NEWS5 / Fabian Höfig

Um kurz nach Mitternacht rückten die Einsatzkräfte in den Holstenkamp/Ecke Von-Hutten-Straße aus, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Zuvor hatte ein vorbeifahrender Zeuge die Flammen entdeckt. Das Feuer breitete sich schnell auf das gesamte Fahrzeug aus, sodass der Transporter kurze Zeit später in Vollbrand stand.

Die Flammen konnten gelöscht werden. Doch der Transporter-Brand war noch nicht alles. "Es gibt Hinweise darauf, dass das Fahrzeug vorher gestohlen wurde", so der Sprecher weiter.