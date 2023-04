Villa in Flammen: Großbrand beschäftigt Feuerwehr stundenlang

Per Drehleiter löschte die Feuerwehr die brennende Villa in Hamburg. © Christoph Seemann/HamburgNews

In der Nacht heiß es seitens eines Feuerwehrsprechers, dass zwei Menschen unverletzt aus dem Gebäude an der Klärchenstraße gerettet worden seien. Am Donnerstagmorgen teilte die Feuerwehr aber mit, dass sich niemand in der Villa befunden habe, da sie sich im Umbau befinde und derzeit nicht bewohnt sei.

Anrufer haben am Mittwoch gegen 22.10 Uhr Rauch aus dem Dachstuhl des dreigeschossigen Hauses gesehen und den Notruf gewählt.

Die Feuerwehr war laut eigenen Angaben mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Von zwei Drehleitern aus wurde der Brand bekämpft.

Die Flammen hätten sich vom Dachstuhl weiter ausgebreitet, sagte der Sprecher. Grund dafür war der starke Wind.

Am Abend warnte die Feuerwehr Anwohner, Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Nach sieben Stunden konnte der Einsatz beendet werden.