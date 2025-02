13.02.2025 15:56 Wasserrohrbruch in Hamburg: Überflutete Keller, kein Druck auf der Leitung

Von Bastian Küsel

Hamburg - Feuerwehreinsatz in Hamburg! Am heutigen Donnerstag ist in der Hansestadt ein Wasserrohr geplatzt - mit Folgen für mehrere Stadtteile. In Hamburg ist am heutigen Donnerstag ein Wasserrohr geplatzt. Mehrere Keller liefen voll, in anderen Haushalten kam kein Wasser mehr aus der Leitung. © NEWS5/Sebastian Peters Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 13.23 Uhr in die Straße "Deelwisch" alarmiert. In zwei privaten Kellern habe es einen massiven Wassereintritt gegeben. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Wasserversorgungsrohr des nahe gelegenen Wasserwerks Stellingen geplatzt war, woraufhin größere Mengen Wasser austraten. Der Wasserrohrbruch führte darüber hinaus zu einem Druckabfall, der dafür sorgte, dass in einigen Haushalten kein Wasser mehr aus der Leitung kam. Nach TAG24-Informationen waren die Stadtteile Stellingen, Eidelstedt und Lokstedt betroffen. Laut dem Feuerwehrsprecher waren auch Mitarbeiter des Versorgers "Hamburg Wasser" vor Ort, die den Schaden schnell beheben konnten. Inzwischen bzw. zeitnah sollte demnach der volle Wasserdruck wiederhergestellt sein.

Titelfoto: NEWS5/Sebastian Peters