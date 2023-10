03.10.2023 21:18 Wespen-Angriff! Geburtstag endet für zwei Kinder im Krankenhaus

In einem Park in Hamburg sind am frühen Dienstagabend mehrere Kinder von aggressiven Wespen angegriffen worden. Zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Schlimmes Ende eines Kindergeburtstags: Am frühen Dienstagabend sind mehrere Kinder in Hamburg von Wespen attackiert und gestochen worden. In Hamburg sind am frühen Dienstagabend mehrere Kinder von aggressiven Wespen angegriffen worden. Zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.40 Uhr über den Vorfall in einem Park am Mühlenberger Weg/Ecke Elbchaussee informiert. Demnach wurden acht Kinder aus noch ungeklärter Ursache von Wildwespen angegriffen und gestochen. Zwei der Kinder reagierten heftig auf die Stiche und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Bei den anderen war das nicht nötig. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzwagen vor Ort, auch ein Notarzt war im Einsatz.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa