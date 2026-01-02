Wintergewitter: Blitzeinschlag in Wohnhaus? Dachstuhl steht in Flammen

Hamburg - Auf den Schnee folgte ein Blitzeinschlag: Der Dachstuhl eines 20 Meter langen Mehrfamilienhauses stand plötzlich in Flammen.

Über zwei Stunden lang war die Hamburger Feuerwehr im Einsatz, um den Brand zu löschen. © André Lenthe/Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg auf Anfrage von TAG24 bestätigte, wurde am Freitagmittag um 13.24 Uhr Rauch über einem Mehrfamilienhaus im Güllweg im Stadtteil Iserbrook gemeldet.

Der Anrufer sah helle Blitze aufleuchten, anschließend habe es einen lauten Knall gegeben. Danach sei Rauch aus einem Dachstuhl aufgestiegen, so die Informationen des Anrufers.

Die Hamburger Feuerwehr war mit zwei Liftzügen im Einsatz. Außerdem bekämpften sie die Flammen sowohl vom Inneren als auch vom Äußeren des Gebäudes.

Zusätzlich löschte die Feuerwehr den Brand durch eine Riegelstellung. Mithilfe dieses Wasserschleiers wurde das Übergreifen des Feuers auf andere Häuser verhindert.

Rund zwei Stunden waren die Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Nachlöscharbeiten dauern noch an, um letzte kleinere Glutnester vollständig zu beseitigen, so der Feuerwehrsprecher.