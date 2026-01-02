Wintergewitter: Blitzeinschlag in Wohnhaus? Dachstuhl steht in Flammen
Hamburg - Auf den Schnee folgte ein Blitzeinschlag: Der Dachstuhl eines 20 Meter langen Mehrfamilienhauses stand plötzlich in Flammen.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg auf Anfrage von TAG24 bestätigte, wurde am Freitagmittag um 13.24 Uhr Rauch über einem Mehrfamilienhaus im Güllweg im Stadtteil Iserbrook gemeldet.
Der Anrufer sah helle Blitze aufleuchten, anschließend habe es einen lauten Knall gegeben. Danach sei Rauch aus einem Dachstuhl aufgestiegen, so die Informationen des Anrufers.
Die Hamburger Feuerwehr war mit zwei Liftzügen im Einsatz. Außerdem bekämpften sie die Flammen sowohl vom Inneren als auch vom Äußeren des Gebäudes.
Zusätzlich löschte die Feuerwehr den Brand durch eine Riegelstellung. Mithilfe dieses Wasserschleiers wurde das Übergreifen des Feuers auf andere Häuser verhindert.
Rund zwei Stunden waren die Feuerwehrleute im Einsatz.
Die Nachlöscharbeiten dauern noch an, um letzte kleinere Glutnester vollständig zu beseitigen, so der Feuerwehrsprecher.
Können Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren?
Die Hamburger Feuerwehr war mit 55 Einsatzkräften vor Ort. Noch ist unklar, ob die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können. Verletzte gebe es nach ersten Erkenntnissen keine.
Ob es sich wirklich um einen Blitzeinschlag gehandelt hat, konnte der Feuerwehrsprecher nicht bestätigen.
Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.
