Flughafen Hamburg: Vorabtermin-Buchung für Sicherheitskontrolle kommt!

Hamburg - Am Hamburger Flughafen können Passagiere bald vorab Zeitfenster für die Gepäckkontrolle buchen. Die Neuerung ist Teil eines Maßnahmenpakets, mit dem der Flughafen eine Wiederholung des chaotischen Sommers 2022 verhindern will.

Die Abfertigung der Passagiere am Hamburger Airport soll in Zukunft weniger zeitaufwendig sein. © Christian Charisius/dpa

Damals stauten sich an vielen deutschen Airports nicht nur die Passagiere, sondern auch jede Menge Gepäck. Auch am Hamburg Airport Helmut Schmidt waren hunderte Koffer teilweise über Wochen liegen geblieben und in den Terminals aufgestapelt worden.

Mit der Ankündigung der Einführung der Buchungsmöglichkeit für ein Zeitfenster, in welchem dann die Gepäckkontrolle stattfindet, bereitet sich der Airport auf die kommende Sommerreisewelle vor. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, soll dadurch vermieden werden, dass sich das Chaos des vergangenen Jahres wiederholt.

Der Hamburger Flughafen folgt dabei dem Vorbild Berlin. Am Airport Berlin-Brandenburg Willy Brandt existiert so ein Angebot bereits seit Monaten, der größte deutsche Flughafen in Frankfurt hat ebenfalls die Einführung einer solchen Buchungsoption angekündigt.

Doch zum Start der Hamburger Frühlingsferien im März 2023 wird der Service den Fluggästen der Hansestadt noch nicht zur Verfügung stehen.