Gewerkschaft ruft zu Bier-Streik auf: Diese Marken sind betroffen

Von Christiane Bosch

Hamburg/Flensburg/Jever - Braupause bei Astra, Holsten und Flensburger: Weil es auch am zweiten Verhandlungstag der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der norddeutschen Brauereien keine Einigung zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern gegeben hat, treten die Mitarbeitenden der Produktion am Dienstag in den Warnstreik.