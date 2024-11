Schreie und "gehäutete" Person auf der Mönckebergstraße

Hamburg - Tierschreie hallten am Samstagmittag über die Mönckebergstraße. Mehrere Bildschirme zeigten Horror-Szenen aus der Pelz- und Lederindustrie. Teils komplett in Schwarz gekleidet, teils in "gehäuteten" und "blutigen" Morphsuits mit Tiermasken hat das "PETA Streetteam" unter dem Motto "Tierleid ist untragbar!" auf das Leid der Tiere in der Modebranche aufmerksam gemacht.