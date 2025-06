Boberger Dünen: Umweltbehörde streicht 70 Tiere, Schäferin widerspricht der Begründung

Alles in Kürze

Auch Katharina Fegebank (48, Grüne), Zweite Bürgermeisterin von Hamburg, äußerte sich zu den Sparmaßnahmen der Umweltbehörde. © Sebastian Gollnow/dpa

"Die Witterung dieses Jahres war bisher sehr trocken, sodass eine höhere Tierzahl nicht länger als fachlich notwendig erachtet wird", sagte eine Sprecherin des BUKEA auf TAG24-Nachfrage.



Leiterin der Umweltbehörde Katharina Fegebank (48, Grüne) sagte gegenüber dem NDR: "Der Wuchs ist einfach nicht so stark wie er in der Vergangenheit in regenreichen Zeiten gewesen ist und deshalb hat man jetzt dort auch im Sinne der Natur die Tiere wieder herausgenommen."

Ein Eindruck, den Nadine Quinn nicht teilt: "Ich bin jeden Tag acht Stunden im Gebiet und wenn ich das Gefühl hätte, dass meine Schafe da nichts zu fressen mehr finden, dann wäre ich der Erste, der bei der Behörde anruft."

Das sei aber nicht der Fall, eher das Gegenteil: "Wenn man da in die Fläche guckt, dann sieht man, dass uns das Futter bis zur Hüfte steht."

Die Trockenheit der ersten Jahreshälfte habe für die Heideflächen nicht die Folgen wie von der Behörde beschrieben. "Wenn wir die nicht beweiden, dann wächst die uns über den Kopf." Schon mit den 210 Tieren vor der Reduzierung habe sie "untermotorisiert" beweidet.