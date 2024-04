Hafengeburtstag Hamburg 2024: Programm-Highlights, Neuheiten & die beste Sicht

Der 835. Hafengeburtstag findet vom 9. bis 12. Mai in Hamburg statt. Bei TAG24 lest Ihr, welche Highlights Ihr nicht verpassen solltet.

Hamburg - Das größte Hafenfest der Welt geht in die nächste Runde: der 835. Hafengeburtstag findet vom 9. bis 12. Mai in Hamburg statt. Bei TAG24 lest Ihr, welche Highlights Ihr nicht verpassen solltet.

Im Rahmen der "Open Ship"-Aktion können Großsegler, Einsatz-, Museums- und Traditionsschiffe besichtigt werden. © Madita Eggers/TAG24 Mit verschiedenen Programmpunkten auf dem Wasser und an Land bietet der Hafengeburtstag auch in diesem Jahr wieder eine große Schiffsbreite an Entertainment und Entdecker-Events an – und das Beste: Viele der Highlights sind kostenlos. Wie etwa das Schlepperballet, die Paraden, das Feuerwerk oder auch die AIDA-Musikshow mit Star-DJ Alle Farben (dazu unten mehr). Klassiker wie die "Bunte Hafenmeile" zwischen der Jan-Fedder-Promenade und den St. Pauli Landungsbrücken und der "Open Ship"-Aktion sind auch 2024 alle vier Tage vertreten. Hamburg Kultur & Leute John Malkovich am Hamburger Thalia Theater: "In The Solitude Of Cotton Fields" feiert Deutschlandpremiere Die Fläche rund um die Kehrwiederspitze wird auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des diesjährigen Länderpartners stehen: Lettland. Die Besucher erwarten (kulinarische) Einblicke in die Kultur und den Tourismus des baltischen Landes. Als Highlight des Länderfestivals wird der "Große Hahn von Riga" – das Symbol der lettischen Hauptstadt – in Originalgröße die Besucher täglich ab 10 Uhr begrüßen und zu Fotos einladen.

Hafengeburtstag Hamburg 2024: Der Eröffnungsgottesdienst im Hamburger Michel mit Promi-Gast

Traditionell beginnt der Hamburger Hafengeburtstag mit dem Eröffnungsgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis, eines DER Wahrzeichen der Hansestadt. Unter dem Motto "Brücken bauen" wird Hauptpastor Alexander Röder (63) zusammen mit zwölf Geistlichen aus sieben Nationen und einem prominenten Gast – der noch nicht bekannt gegebenen wurde – die Dialogpredigt in Hamburgs größter Kirche halten. Wann: 9. Mai 2024, 14 Uhr bis 15 Uhr.

Das Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff "ATAIR" vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). © Angelika Warmuth/dpa Nach dem Gottesdienst erwartet die Besucher des Hafengeburtstags direkt das erste Highlight: die Einlaufparade von über 250 Schiffen. Angeführt in diesem Jahr von dem deutschen Marine-Flottendienstboot "Alster" und der großen Wasserfontäne des Feuerwehr-Löschbootes "Branddirektor Westphal". Es folgen die Großsegler "Dar Mlodziezy" und "Alexander von Humboldt II" sowie zahlreiche weitere Segelschiffe, Wasserfahrzeuge der Marine, Motorschiffe, Traditionsschiffe und Sportboote. Hamburg Unfall Frontal-Crash nach missglücktem Überholmanöver Zum ersten Mal wird 2024 die "ATAIR" beim Hamburger Hafengeburtstag mit dabei sein – das größte Schiff des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Dieses wird ab dem 10. Mai 2024 jeweils von 10 bis 17 Uhr ebenfalls Teil der "Open Ship"-Aktion an den Landungsbrücken sein. Wann: 9. Mai 2024, von 16 bis 17 Uhr. Bester Blick für die Einlaufparade: Altonaer Balkon, von den Landungsbrücken oder von der anderen Elbseite aus.

Rund 250 Schiffe fahren bei der Einlaufparade 2024 mit. © Jonas Walzberg/dpa

"Heimathafen Hamburg": Der Hafengeburtstag abseits der Touristen

Neben der "Bunten Hafenmeile" wird seit 2023 auch extra ein Bereich für Hamburger und Hamburgerinnen angeboten, um den Hafengeburtstag nicht nur für Touristen attraktiv zu gestalten. Unter dem Titel "Heimathafen Hamburg" wird nach Angaben des Veranstalters auf der ehemaligen Containerfläche zwischen dem Beachclub "StrandPauli" und Fischmarkt "authentisches Entertainment" angeboten. Darunter Live-Performances von Seemannsliedern, verschiedene Speisen von Hamburger Gastronomen und ein Riesenrad, welches einen Blick vom Holzhafen bis hin zur Elbphilharmonie verspricht. Mehr Informationen zum Programm gibt es hier. Wann: Vom 9. bis 11. Mai, jeweils von 10 bis 24 Uhr, am 12. Mai von 10 bis 21 Uhr.

Neu beim Hafengeburtstag Hamburg 2024: Der Frühlingsflohmarkt am Fischmarkt

Ganz neu mit dabei ist in diesem Jahr der Frühlings-Flohmarkt am Fischmarkt. Dort, wo sonst die Marktschreier ihre Ware anpreisen, werden rund 250 Stände direkt neben dem internationalen Street-Food-Court zum Bummeln und Entdecken einladen. Wer beim Flohmarkt mit Hafen-Flair dabei sein möchte, um vielleicht seine eigenen Fundstücke zu verkaufen, kann sich unter hafengeburtstag-flohmarkt.de anmelden. Wann: vom 9. bis 12. Mai, jeweils von 10 bis 20 Uhr.

Feuerwerk Hafengeburtstag 2024: Hier habt Ihr die beste Sicht

Ein weiteres Highlight des Hafengeburtstags ist das Feuerwerk am Freitagabend. Als krönender Abschluss der Geburtstagsshow "Elbe in Concert" auf einer schwimmenden Bühne vor den Landungsbrücken wird das erwartete Lichtermeer über der Elbe bestimmt auch dieses Jahr wieder Tausende Besucher anlocken – also am besten früh vor Ort sein, um noch ein Platz zu ergattern. Wann: am 10. Mai ab 20.45 Uhr. Feuerwerk voraussichtlich ab 21.30 Uhr.

Bester Blick: von den Landungsbrücken, der Plaza vor dem Theater im Hafen auf der Musical-Insel, der Weinberg am Stintfang oder der Elbphilharmonie Plaza.

Eine gute Sicht auf das Traditions-Feuerwerk habt Ihr auch vom Altonaer Balkon aus. © Jonas Walzberg/dpa

Hafengeburtstag Hamburg 2024: Das weltweit einzigartige Schlepperballet

Das Schlepperballett ist jedes Jahr aufs Neue eines DER Highlights. © Jonas Walzberg/dpa Das weltweit einzigartige Schlepperballet ist inzwischen schon ein internationales Phänomen und ein echter Publikumsmagnet – auf entsprechend viele Menschen sollte man sich einstellen und vorplanen. Zu einer anspruchsvollen Choreografie werden auch 2024 wieder fünf bis zu 3000 PS starke Schlepper zu einem Mix aus Klassik, Pop und Liedern des Länderpartners Lettland vor den Landungsbrücken tanzen - inklusive Pirouetten. Wann: am 11. Mai um 17 Uhr. Beste Sicht: Da die Landungsbrücken meist zu voll sind, am besten durch den alten Elbtunnel auf die andere Elbseite ausweichen.

Hafengeburtstag Hamburg 2024: DJ Alle Farben verwandelt die Elbe in eine Festival-Bühne

Auf einer schwimmenden Festivalbühne wird DJ Alle Farben mit seiner Musik die Licht- und Drohnenshow untermalen. © Aida Cruises Als weiteres Highlight lädt "AIDA Cruise" am Samstag zu einer Licht-, Musik- und Drohnenshow ein, die das Kreuzfahrtschiff "AIDAprima" in einem ganz neuen Licht inszenieren soll. Musikalisch untermalt wird die Show von Star-DJ Alle Farben, der sein Set auf einer Schwimmplattform vor den Landungsbrücken spielen wird. Wann: am 11. Mai um 22.30 Uhr.



Hafengeburtstag Hamburg 2024: Die Auslaufparade

In Hamburg sagt man Tschüss! Nach vier Tagen verabschieden sich die rund 250 maritimen Gäste mit der traditionellen Auslaufparade und machen sich auf den Weg in ihre Heimathäfen. Termin: am 12. Mai, ab 17.30 Uhr. Bester Blick für die Auslaufparade: Altonaer Balkon, von den Landungsbrücken oder der anderen Elbseite aus.