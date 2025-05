Hamburger Hafengeburtstag 2025: Highlights, Neuheiten und die beste Sicht

Hamburg - Am Freitag ist es wieder so weit, das größte Hafenfest der Welt startet! TAG24 hat Euch die Highlights zusammengefasst, die Ihr beim 836. Hamburger Hafengeburtstag vom 9. bis 11. Mai nicht verpassen solltet.

Diese betreffen insbesondere die Hafenstraße, die Reeperbahn, den Baumwall und die Landungsbrücken. Auch Zufahrtsstraßen in angrenzenden Stadtteilen können gesperrt oder nur eingeschränkt passierbar sein. Eine genaue Übersicht findet ihr online .

Bereits am Mittwochmorgen werden umfangreiche Straßensperrungen im Bereich zwischen dem Fischmarkt und der Elbphilharmonie eingerichtet.

Mit verschiedenen Programmpunkten auf dem Wasser und an Land bietet der Hafengeburtstag auch in diesem Jahr wieder eine große Schiffsbreite an Entertainment und Neuheiten an – und das Beste: Viele der Highlights sind kostenlos!

Geöffnet ist diese von Freitag und Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.

In umgebauten Seecontainern präsentieren sich Betriebe aus dem Hamburger Hafen an allen drei Tagen ab 10 Uhr mit interaktiven Angeboten, Informationen zu Berufsperspektiven und maritimem Flair.

Beim diesjährigen Hafengeburtstag wird erstmals die Erlebniswelt Hafenwirtschaft vorgestellt – ein neuer Bereich, in dem Besucher Einblicke in die Hafenlogistik und maritime Wirtschaft erhalten.

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Hamburg findet am Samstag um 13.30 Uhr erstmalig ein Bootskorso mit 100 Rettungsbooten auf der Elbe statt. Der Korso startet an den St. Pauli Landungsbrücken und verläuft stromabwärts.

Den Schluss macht wie immer die Auslaufparade am Sonntag um 18 Uhr.

Das Abendprogramm wird auch 2025 von den Elbe in Concert-Shows auf der schwimmenden Bühne vor den Landungsbrücken bestimmt. Mit dabei ein nordisches Star-Aufgebot und natürlich das traditionelle Feuerwerk am Samstagabend (circa ab 21.45 Uhr)

Das berühmte Schlepperballett findet dieses Jahr am Samstag von 15.45 Uhr bis 16.25 Uhr statt.

Vielen von ihnen können täglich während den Open-Ship-Aktionen an den Landungsbrücken, an der Überseebrücke, im Brandenburger Hafen, Museumshafen Oevelgönne, Sandtorhafen (HafenCity) und im Hansahafen kostenlos besichtigt werden.

Alle Jahre wieder gehören natürlich auch weiterhin die Klassiker des Hafengeburtstages zu den Highlights. Los geht es am Freitag mit der Einlaufparade um 13 Uhr. Über 250 Schiffe nehmen dieses Jahr an den Feierlichkeiten teil.

Gleich mehrere Flohmärkte laden am Hafengeburtstags-Wochenende zum Stöbern und Feilschen ein. © Tag24/Madita Eggers

Rund um den Hamburger Fischmarkt lädt ein vielseitiges Programm zum Stöbern und Mitmachen ein.

Über 250 Stände bieten dort am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 20 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr, Vintage-Schätze, Kunsthandwerk und Kuriositäten aus aller Welt an – ideal zum Entdecken und Feilschen.

Nur wenige Schritte entfernt, auf der Michelwiese, verkaufen Anwohner ihre privaten Lieblingsstücke – geöffnet am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr.

Im Museumshafen Oevelgönne erwartet die Besucherinnen und Besucher von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr ein maritimer Flohmarkt.

Zusätzlich wird auf dem Fischmarkt Streetart mit Live-Graffiti, Performances sowie interaktive Angebote wie Mitmach-Zirkus, Puppentheater und Clown-Shows geboten.

Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 13 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12.30 bis 20 Uhr.