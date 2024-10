Hier können Schüler die Mona Lisa ab sofort günstiger sehen

Hamburg - Zwar nicht im Original, dafür aber multimedial! Zum Start der Herbstferien in Hamburg können Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren zu einem vergünstigten Preis die immersive Ausstellung " Leonardo da Vinci - Uomo Universale " in den Gaußhöfen besuchen - darunter auch das bekannteste Werk des italienischen Künstlers.

Im Rahmen der immersiven Ausstellung können "Leonardo da Vinci - Uomo Universale"-Besuchende die "Mona Lisa" ohne Drängelei in Übergröße betrachten. © Morris Mac Matzen

Für neun statt 17 Euro lädt die Ausstellung dazu ein, in das Schaffen von Leonardo da Vinci (1452 - 1519) einzutauchen.

Zu sehen sind unter anderem die Modelle seiner Erfindungen - wie die "Körpermaschine Mensch", Videobeiträge und natürlich seine 16 Bilder, die da Vinci sicher zugeschrieben werden können.

Darunter "Das Abendmahl" in Original und die "Mona Lisa" in Übergröße. Letztere kann so ganz ohne Menschenmassen und Drängeln im Pariser "Louvre" (wo diese derzeit ausgestellt ist) im Detail studiert werden. Musik und zum Teil fliegende Bilder runden das immersive Erlebnis ab.

"Wir wollten die Vielfalt seines Arbeitens zeigen. Mit wie vielen Dimensionen Leonardo da Vinci sich überhaupt beschäftigt hat", erklärte Dr. Hiram Kümper, Professor für Geschichte, bei der Eröffnung Mitte September gegenüber TAG24.